Kean: «Fiorentina, grazie a te ho riconquistato il sorriso! Il mio rapporto con Palladino...»

A Sport Week, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Le parole dell’ex Juve.

LE PAROLE – «Sono una persona molto particolare. Ho un modo di vivere tutto mio. Nella mia testa visualizzavo il tiro, il dribbling, la finta, poi non riuscivo a metterli in pratica e pensavo: ‘Cazzo, non ci riesco’. Ma sapevo che dopo il buio torna la luce e quindi anche per me sarebbe arrivato il giorno in cui avrei dimostrato a tutti chi sono e di cosa sono capace. Alla Fiorentina ho ritrovato il sorriso. Io e il mister ci intendiamo bene. Mi ha aiutato molto, in campo e fuori. È una persona ambiziosa, che ama le sfide e noi siamo una squadra piena di talento che può far bene».