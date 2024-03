Fiorentina Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Milan. Da un lato la viola di Italiano vuole continuare a correre e rincorrere la zona Europa distante pochissimi punti. Dall’altra i rossoneri di Pioli vogliono tenersi stretto il secondo posto. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Faraoni, Parisi, Duncan, Castrovilli, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Ikoné, Kouame.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Nava, Simic, Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Jovic, Okafor.

Fiorentina-Milan: orario e dove vederla

Fiorentina-Milan gara delle ore 20:45 del sabato, che continuerà la trentesima giornata della Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201), in 4k e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.