Fiorentina, Montella: «Felice della conferma. Commisso, che entusiasmo!»

La Fiorentina conferma Montella. Ecco le parole dell’allenatore del club viola dopo il colloquio con il nuovo presidente Commisso

Vincenzo Montella, arriva la conferma: il tecnico resta alla Fiorentina dopo il colloquio in America con Commisso.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale viola:«Sono molto felice. Ho incontrato per la prima volta di persona Rocco Commisso e sono stato colpito dal suo entusiasmo oltre ogni aspettativa. Sono molto contento di ritrovare come Direttore Sportivo Daniele Pradè, non vedo l’ora di ricominciare».