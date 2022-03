Fiorentina, nuovo tentativo per il rinnovo di Milenkovic

La Fiorentina non vuole lasciar andare Nikola Milenkovic a parametro zero. I viola proveranno a farlo rinnovare

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è intenzionata a fare un nuovo tentativo per il rinnovo di Nikola Milenkovic. Con un contratto in scadenza nel 2023, i viola temono di poter perdere il serbo già in estate e vogliono quindi provare a blindarlo.

Tutto, al momento, lascia però pensare che le due parti arriveranno ad una separazione già nei prossimi mesi o, al massimo, tra un anno.