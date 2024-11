Fiorentina, Palladino: «Primo posto? Ora guardo Inter-Napoli e spero…»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, nel post partita della gara di Serie A 2024/25 contro il Verona

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel post partita della gara contro il Verona vinta per 3-1.

PRIMO POSTO – «Se ci restiamo dipende da noi. Dagli allenamenti, dall’atteggiamento, dall’intensità e dallo spirito che abbiamo sempre. I frutti della domenica arrivano da quanto facciamo in settimana. Il gruppo è competitivo e vuole continuare a stupire e crescere, della classifica non m’importa. Non la guardo. Ora ci riposiamo qualche giorno, tutto meritato, poi ripartiamo. Ci tengo a dedicare la vittoria di oggi a Ikone, ha subito un lutto familiare».

KEAN – «Non vi nego che lo volevo già a Monza, lo vedevo come un grande attaccante. Ha tutto. Deve continuare a stare così bene fisicamente, i frutti che sta raccogliendo arrivano dal suo lavoro quotidiano. Ed è merito anche della squadra. Oggi hanno tutti attaccato e difeso insieme, la difesa è stata brava nei duelli. Non era semplice, loro giocavano tanto di ripartenza».

MOMENTO – «Quest’anno si vede grande entusiasmo, la gente è felice. Ogni tanto mi concedo una serata libera e vado a giro, percepisco l’entusiasmo della gente. C’è grande gioia. Continuiamo così ma non illudiamoci, potrebbero arrivare tempi in cui non riusciamo a vincere e avremo bisogno dei nostri tifosi. Però sono davvero trainanti, bello regalare loro gioie».

INTER-NAPOLI – «Probabilmente la guardo ma non mi interessa il risultato. Vinca il migliore. Poi, se è un pareggio».