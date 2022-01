ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiorentina, Pradè: «La squadra cerca la vittoria anche in dieci». Le parole del direttore sportivo del club gigliato

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali viola al termine del match contro il Cagliari.

«Partita particolare, dai due volti, dopo 10 secondi abbiamo avuto una grande occasione da gol, al 7′ un calcio di rigore, e poi potevamo anche perderla dopo la grande voglia del Cagliari. La cosa da sottolineare è che sei rimasto in dieci e hai ripreso la partita. Abbiamo avuto un paio di opportunità anche pericolose. E’ una squadra che crede nel fare gol, nel fare risultato, e questo ci conforta. Per una disattenzione potevamo perdere la partita. Ci prendiamo questa reazione, siamo dispiaciuti per non aver vinto, ma siamo in un percorso di crescita. Anche in 10 sull’1-1 andavamo dentro per vincerla: è una partita che ci farà capire tante cose. Serve trovare il giusto equilibrio fuori e in casa».