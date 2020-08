Fiorentina, Ribery può convincere Mandzukic e Gotze

Calciomercato Fiorentina: Ribery potrebbe convincere a vestire la maglia viola i suoi ex compagni Mandzukic e Gotze

Franck Ribery ha grande voglia di tornare in campo e di essere protagonista con la Fiorentina, tanto che sarebbe già rientrato a Firenze una settimana prima dell’inizio del ritiro.

E il francese potrebbe essere un’arma per i viola anche sul fronte calciomercato. Come riportato da Tuttosport infatti, Ribery potrebbe convincere i suoi ex compagni, ai tempi del Bayern Monaco, Mario Mandzukic e Mario Gotze a vestire la maglia della Fiorentina. Il croato e il tedesco sono al momento senza contratto e quindi acquistabili a zero.