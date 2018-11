Fiorentina-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Fiorentina-Roma, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina e Roma scenderanno in campo alle ore 18 per il primo big match di questa giornata di campionato. Si tratta di una sfida in chiave Europa in quanto sono entrambe posizionate in alta classifica a ridosso della zona Champions. Entrambe però non vincono rispettivamente da 3 e da 2 giornate di campionato. La Fiorentina, infatti, dopo la vittoria in casa contro l’Atalanta per 2-0 dello scorso 30 settembre, non ha più vinto ed è alla ricerca della vittoria che potrebbe far tornare i Viola in zona Champions. Dall’altra parte, la Roma, non vince dalla sfida contro l’Empoli e arriva dall’ottimo pareggio sul campo del Napoli per 1-1.

Fiorentina-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Fiorentina-Roma: formazioni ufficiali

Tutto confermato nella Fiorentina dove non ci sarà il solo Pjaca nel tridente d’attacco. Al suo posto presente Mirallas nella formazione titolare di Pioli. Per quanto riguarda la Roma, nessuna novità in campo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi; Cengiz Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Fiorentina-Roma: probabili formazioni e pre-partita

QUI FIORENTINA – Nella formazione di Pioli, confermato il solito 4-3-3 con Lafont in porta, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi in difesa. A centrocampo Benassi, Veretout e Gerson, e in attacco il tridente con Chiesa-Simeone-Pjaca. Ma del tridente sembra esser confermato il solo Chiesa. Pjaca e Simeone se la giocheranno con Mirallas ed Eysseric. A centrocampo Gerson e Fernandes si giocano il posto, ma il primo risulta esser favorito.

QUI ROMA – La Roma dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 in cui troviamo Olsen in porta e Florenzi, Fazio, Jesus e Kolarov in difesa. Non ci saranno gli indisponibili De Rossi, Perotti, Luca Pellegrini e Karsdorp. E perciò a centrocampo ci sarà N’Zonzi, Lorenzo Pellegrini in mediana. In attacco spazio a Zaniolo, El Shaarawy e Dzeko. In difesa ballottaggio Jesus–Marcano e Florenzi–Santon, mentre Under e Cristante se la giocano con Schick e Zaniolo.

Fiorentina-Roma: i precedenti del match

Sono 84 i precedenti tra le due squadre con un totale di 36 vittorie per la Fiorentina, 32 pareggi e 16 vittorie per la Roma tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Il primo incontro ufficiale risale alla stagione 1931/32 quando alla nona giornata di Serie A, la Fiorentina vinse 3-1 contro la Roma il 22 novembre 1931. La prima vittoria della Roma in trasferta risale alla stagione 1933/34 quando i giallorossi vinsero 3-1 il 24 settembre del ’33. A partire dagli anni 2000, la Roma sta trovando più facilmente la vittoria in trasferta, ovvero in ben 7 occasioni. La Fiorentina ha invece vinto solamente 4 volte negli ultimi 17 anni. E l’anno scorso, la Roma uscì vittoriosa dal Franchi per 4-2, il 5 novembre.

Fiorentina-Roma Streaming: dove vederla in tv

