Fiorentina, si PRESENTA Adli e PUNGE i rossoneri? «I dirigenti a inizio mercato mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi e...» - Calcio News 24

Fiorentina, si PRESENTA Adli e PUNGE i rossoneri? «I dirigenti a inizio mercato mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi e…». Le parole

Fresco di trasferimento alla Fiorentina, l’ex Milan Yacine Adli ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza di presentazione di come è nata la trattativa che l’ha portato a vestire i colori viola.

PAROLE – «I dirigenti a inizio mercato mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi e nella mia testa ero pronto ad andarmene. Ho avuto l’opportunità di venire qua a Firenze, in un progetto super ambizioso e l’idea mi è piaciuta subito. Per me è stato semplice, vedendo tutto ciò che è messo nel progetto. Non ho avuto dubbi».