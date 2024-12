Flamengo, ufficiale l’addio di David Luiz: il comunicato

L’annuncio del Flamengo, club del campionato brasiliano, sull’addio di David Luiz ai rossoneri. Tutti i dettagli in merito al futuro

Il Flamengo, tramite un comunicato ufficiale sul propri sito, ha annunciato l’addio di David Luiz.

«Il Club de Regatas do Flamengo informa di aver deciso di non rinnovare il contratto del difensore centrale David Luiz. Ringraziamo calorosamente il giocatore per la sua dedizione, professionalità e per i suoi titoli con il nostro Manto Sagrado. Gli auguriamo tanta fortuna e successo nella sua nuova tappa della carriera. Grazie, David Luiz, fai parte della storia di Mengão!».