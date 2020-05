Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato del rinnovo di Manuel Neuer. Queste le parole del tecnico dei bavaresi

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato del rinnovo di Manuel Neuer avvenuto qualche giorno fa. Le sue parole.

«Tutti al Bayern sanno che Manuel Neuer è il miglior portiere per noi. Siamo felici di averlo qui e per questo siamo molto felici per il rinnovo del suo contratto. Credo sia la decisione giusta e il segnale migliore per il futuro».