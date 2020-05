Bayern Monaco, è ufficiale: Neuer rinnova. I dettagli dell’accordo

Rinnovo ufficiale per il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer. Le parole di soddisfazione di Rummenigge

Sembrava vicino all’addio e invece proseguirà la sua avventura con la maglia del Bayern Monaco. Manuel Neuer ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i bavaresi, fino al 2023.

RUMMENIGGE – «L’FC Bayern è molto felice e soddisfatto del fatto che Manuel abbia prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2023» – ha spiegato Karl-Heinz Rummenigge, CEO dell’FC Bayern Monaco – «Manuel è il miglior portiere del mondo e il nostro capitano».

LE SUE PAROLE – «Nelle settimane della sosta a seguito della pandemia per il virus, non volevo prendere una decisione perché nessuno sapeva se, quando e come il calcio della Bundesliga sarebbe ripartito. È stato anche importante per me continuare a lavorare con il nostro allenatore del portiere Toni Tapalovic. Ora che tutto questo è stato risolto, guardo al futuro con grande ottimismo. Mi sento molto a mio agio in Baviera e al Bayern. L’FC Bayern è e rimane uno dei principali club in Europa».