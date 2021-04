Focolaio Italia: gli azzurri positivi al Covid al rientro dalla Nazionale

Un vero e proprio focolaio nella Nazionale di Roberto Mancini: ecco il nome di tutti i calciatori positivi dopo le gare con la maglia azzurra

Un vero e proprio focolaio azzurro quello che si è sviluppato in Nazionale in occasione delle gare di qualificazione ai prossimi mondiali. Oltre ai quattro membri dello staff, sono per ora otto i calciatori positivi al rientro dalle gare in maglia azzurra. Ecco l’elenco.

Leonardo Bonucci (Juventus)

Salvatore Sirigu (Torino)

Alessio Cragno (Cagliari)

Alessandro Florenzi (PSG)

Marco Verratti (PSG)

Vincenzo Grifo (Friburgo)

Federico Bernardeschi (Juventus)

Matteo Pessina (Atalanta)