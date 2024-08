Fofana Milan, il MANCHESTER UNITED vuole chiudere per il francese: la volontà del GIOCATORE per il suo futuro

Il Milan non è ancora riuscito a chiudere la trattativa per l’arrivo di Fofana. Sul calciatore di proprietà del Monaco, però, continua ad esserci anche l’interessamento del Manchester United.

Come riportato da Gianluca Di Marzio la distanza tra i rossoneri e i francesi resta ancora importante. Nonostante tutto, però, il centrocampista sta continuando a dare priorità alla squadra italiana. Solo in caso di un’apertura netta di Fofana al Manchester United si complicherebbe in modo quasi decisivo il tutto