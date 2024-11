Fofana: «Non abbiamo rischiato, è stata una partita a scacchi, con poco spettacolo»

Le parole di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, dopo il pareggio ottenuto dai rossoneri in casa contro la Juve

Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Milan contro la Juve. Di seguito le parole del centrocampista rossonero.

POCHI RISCHI – «Se l’allenatore lo ha detto, sono d’accordo. Per me è stata una partita a scacchi. Stasera non è stata una partita spettacolare, volevamo trovare il gol e vincere la partita».

ALTI E BASSI – «Difficile dare una spiegazione, ogni partita è diversa. Dobbiamo essere più efficienti, quando abbiamo le occasioni per segnare. Ma non so perchè e spero che prossimamente potremmo vincere e continuare a vincere».