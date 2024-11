Fofana: «Scudetto? Pensiamo a vincere di partita in partita, il nostro obiettivo è questo»

Le parole di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Empoli

Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli. Di seguito le parole del centrocampista rossonero.

«Contro l’Atalanta ci sarò, non ho pensato di prendere il giallo perché se no l’avrei preso! Pensiamo allo Scudetto? Dobbiamo pensare a vincere ovunque, il nostro obiettivo è arrivare al massimo sia in Serie A che in Champions League».