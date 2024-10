Niente rinvio per Foggia-Catania, i tifosi del Palermo: «La morte non è uguale per tutti»

I tifosi del Palermo contro la Serie C per la decisione di non rinviare la partita della scorsa settimana Foggia-Catania dopo la morte di tre giovani tifosi foggiani

La Serie C nel mirino delle proteste dei tifosi, dopo la decisone di non rinviare Foggia-Catania della scorsa settimana dopo la morte dei tre giovani tifosi pugliesi: Michele Biccari, 17 anni, Gaetano Gentile, 21 anni, e Samuel Del Grande, 13 anni, in un incidente stradale a Potenza. Una decisione che ha fatto discutere in molti, accompagnata anche dalla decisione di non fare neanche il minuto di raccoglimento prima della gara giocatasi la scorsa domenica.

Per questo motivo molte curve hanno deciso di protestare: tra queste quella del Palermo, che oggi ha appeso in curva uno striscione con scritto: «13-10-2024 – La morte non è uguale per tutti!».