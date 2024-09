Fonseca PARLA a DAZN: «E’ la VITTORIA dei giocatori, non ho cambiato QUESTA COSA. FUTURO? Non sento e non vedo…»

Fonseca PARLA a DAZN: «E’ la VITTORIA dei giocatori, non ho cambiato QUESTA COSA. FUTURO? Ecco cosa dico». Le dichiarazioni

Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria nel derby Inter-Milan per 1-2.

VITTORIA DEL CORAGGIO – «E’ stata una partita importante prima perché è il derby e il Milan non lo vinceva da tanto. Era importante per il momento che noi abbiamo, ma penso che i giocatori hanno giocato con tanto coraggio e penso che abbiamo meritato di vincere. Non mi ricordo negli ultimi tempi una squadra con tanti problemi come eravamo noi che gioca così contro l’Inter».

SCELTE DI FORMAZIONE – «Noi non abbiamo cambiato, abbiamo giocato con la stessa struttura. Quello che abbiamo fatto è creare una cosa diversa, con Fofana tra i difensori centrali se avevamo difficoltà. E’ stata la stessa struttura, quel che è cambiato sono i giocatori. Morata ha fatto stesso ruolo che Tiji ha fatto col Liverpool. Non abbiamo cambiato».

MORATA E ABRAHAM – «Morata ha fatto stesso ruolo che tiji aveva fatto 2-3 partite. sono giocatori diversi, morata arriva piu facilmente avanti. ma il ruolo e struttura è stata la stessa. è stato importante essere vicino abraham che ha fatto un grande lavoro, ma la struttura non l’abbiamo cambiat a»

PER UNA SETTIMANA NON SI PARLERA’ DEL SUO FUTURO – «Per me è lo stesso, esattamente lo stesso: non sento non guardo non vedo niente. Sarà una settimana con più fiducia. Per me è importante continuare a vedere i giocatori, credere nelle nostre idee, lavorare come hanno fatto fino adesso. Abbiamo tanto da migliorare. Oggi è stata soprattutto una vittoria dei giocatori».

