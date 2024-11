Fonseca: «Il Milan deve ripartire da queste certezze. Ho una strategia per quel giocatore»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico del Milan presenta da Milanello la sfida di domani contro il Cagliari di Nicola in trasferta

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Cagliari a San Siro nella sfida valevole per la nona giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.30.

CERTEZZE – «Penso che è importante rimanere con le cose buone che abbiamo fatto con questo spirito e con questo coraggio ma dobbiamo capire che a Cagliari sarà una partita totalmente diversa, dobbiamo essere un’altra squadra. Ho cominciato a pensarci già dal giorno dopo Madrid. Gara importante e dobbiamo fare di tutto per vincerla».

REAL MADRID – «La squadra aveva la consapevolezza di quello che potevamo essere e di quanto siamo cresciuti in questo periodo. Chiaro che una vittoria come quella contro il Real porta una fiducia diversa. Tutte le partite sono importanti, il Cagliari è importante come il Real. Dobbiamo tornare alla nostra competizione che è molto importante».

MUSAH – «La posizione di Musah è stata una strategia per questa partita, non lo so se possiamo farlo in altre partite. Magari lo faremo con altri giocatori ma è stato principalmente per il Real e per le loro caratteristiche e per la forma di come volevamo difendere. Magari ricapiterà in altre partite».

MORATA – «Quella di Morata è stata una situazione strana, ha avuto uno scontro con Pavlovic durante un’esercitazione. Sta bene ma non può giocare domani».