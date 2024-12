Fonseca Milan, tecnico già avvisato! Può restare in rossonero solo in un caso. E c'è uno scenario che...

Fonseca Milan, tecnico è già stato avvisato! Può restare sulla panchina rossonera solo in un caso. E c’è uno scenario che spiazza tutti

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha avvisato il tecnico rossonero Paulo Fonseca e non solo.

L’accelerata, però, deve arrivare e subito dalla squadra. I risultati del Milan fino ad ora non possono essere ritenuti sufficienti, soprattutto in Serie A. L’ottavo posto in classifica va decisamente al di sotto delle aspettative e, se le cose non dovessero cambiare, Fonseca sarebbe il primo a pagare tutto. Forse non l’unico, dato che Moncada, il direttore tecnico, ha il contratto in scadenza a giugno. E Ibrahimovic? Pur avendo la responsabilità delle scelte tecniche resta l’uomo di fiducia di Cardinale.

Ibrahimovic ultimamente ha appoggiato Paulo Fonseca, utilizzando una nuova strategia: lasciare spazio all’allenatore nella comunicazione, sia interna (spogliatoio ) che esterna (con i media), per legittimarlo agli occhi dei calciatori. Il messaggio è chiaro: il Milan sta ancora con Fonseca, per ora…