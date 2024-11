Fonseca pre Milan Juve: «Gara di domani non decisiva per lo Scudetto. Su Leao e Morata...»

Fonseca, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del match di Serie A contro la Juventus di Thiago Motta

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà la Juve San Siro nella sfida valevole per la tredicesima giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.15.

JUVE – «La Juve è una squadra che si adatta molto ai giocatori che ha. Non so chi giocherà al posto di Vlahovic, Weah lo conosco bene perchè ha lavorato con me. Sono giocatori diversi, Tim è un giocatore molto veloce e di profondità, è diverso da Vlahovic. Dobbiamo fare attenzione al suo movimento e non all’appoggio venendo incontro. Cambiano un pò le intenzioni della squadra»

GARA DECISIVA – «La gara di domani non è decisiva ma è importante come lo sono tutte adesso. Non posso dire che la Juve sia più importante dell’Empoli perchè dobbiamo fare vittorie di seguito. Io penso sempre positivo, noi siamo il Milan. Abbiamo tanto rispetto per la Juve ma non abbiamo paura. Vogliamo vincere domani»

LEAO E MORATA – «Importante avere Rafa e Morata in un buon momento, sono calciatori decisivi che possono fare la differenza in questo tipo di partita. Abbiamo bisogno della loro migliore versione per questa partita, in allenamento li ho visti molto bene e molto motivati come tutti gli altri. Mi aspetto che lo facciano vedere domani»