Fonseca: «Con Theo la situazione è normale, è il nostro capitano; Roma verticale? Ecco come affrontarla» - Calcio News 24

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Milan Roma. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

«Gara col Verona? Abbiamo avuto tanto la palla ma senza aggredire tanto come dovevamo. Dobbiamo migliorare le ultime scelte. In fase di non possesso la squadra è andata bene, in generale una buona partita difensivamente. Roma verticale? È una caratteristica di quasi tutte le squadre come la Roma, che fanno un gioco individuale. Qui in Italia non si vedono squadre che fanno un gioco di pazienza, di cercare il miglior momento. Sono squadre più verticali e per questo non si vedono squadre di possesso. Theo è sempre stato capitano, insieme a Calabria e Rafa. Non gioca Calabria, quindi Theo è il capitano. Situazione normale, cerchiamo di recuperare il giocatore, di motivarlo. Abbiamo bisogno del miglior Theo e mi sembra che sia più motivato e pronto per aiutare la squadra»