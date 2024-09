Fonseca Milan: «Ai TIFOSI dico questo, nessuno vuole vincere PIU’ DI ME»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, prima del calcio d’inizio della partita casalinga contro il Venezia

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni Sky Sport prima di Milan-Venezia. Di seguito le sue aprole.

IMPAZIENZA DEI TIFOSI – «Noi dobbiamo essere sempre equilibrati. Vogliamo vincere, nessuno vuole vincere piu di me. Sto lavorando per far giocare la squadra e vincere. E’ vero che è un cambiamento. Questo è stata un prestagione diverso, i giocatori sono arrivati in diversi momenti. I giocatoriche hanno iniziato avevano un’idea chiara, dopo sono arrivati gli altri abbiamo cominciato di nuovo e ha coincso con l’inizio del campionato. Penso che oggi siamo meglio. La squadra ha lavorato bene e penso che siamo preparati meglio rispetto all’altra settimana».

