Fonseca Milan, arriva la RIVELAZIONE: ecco cosa farà con Theo Hernandez e Leao dopo la “SCENA” dell’Olimpico! Le ULTIME

Fonseca Milan, arriva la RIVELAZIONE: ecco cosa farà con Theo Hernandez e Leao dopo la “SCENA” dell’Olimpico! Le ULTIMISSIME

La prossima settimana sarà cruciale per il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca che dovrà rimotivare i giocatori del Milan che hanno iniziato la stagione in salita. Tra questi ci sono sicuramente Theo Hernandez e Leao.

Come svelato da Baiocchini su Sky Sport 24, la loro “scenetta” durante il cooling break all’Olimpico contro la Lazio non è piaciuta a nessuno in casa rossonera. E quindi Paulo Fonseca, quando i due giocatori rientreranno dagli impegni con le loro nazionali, avrà un colloquio con entrambi.