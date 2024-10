Fonseca: «Non voglio contribuire al CIRCO ARBITRALE: loro NON HANNO CREATO tanto di più, ma...»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la sconfitta subita dai rossoneri in trasferta contro la Fiorentina

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Milan contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

RIGORI ED EPISODI – «Non voglio dire niente. Io che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Oggi non è solo di cose contro o a favore, ogni qualsiasi cosa è stato rigore, il calcio non è cosi. non voglio parlare di arbitraggi».

MODULO TROPPO OFFENSIVO – «Penso che fino ad oggi abbiamo fatto bene con questa struttura. Non è che la Fiorentina ha creato troppe opportuintà. E’ mancato aggressività nel primo tempo. il primo gol è stato troppo facile, da rimessa laterale e con una seconda palla. è stato problema di aggressività difensiva e tante cose, l’ho detto ai giocatori. penso che quando sbagliamo due rigori e prendiamo un gol come abbiamo preso l’ultimo è difficile vincere anche quando si creano tante opportunità».

