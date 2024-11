Fonseca: «Oggi contava solo vincere e lo abbiamo meritato»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in trasferta contro il Monza

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Monza. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

LA PARTITA– «Oggi la cosa più importante da fare era vincere. Credo che abbiamo meritato questo successo addirittura con maggiori gol di scarto. L’ultimo anno il Milan ha perso qui, non era facile».

REAL MADRID MILAN – «Sono galvanizzato per ogni partita, non penso che il Real Madrid sia più importante del Monza»,

LEAO – «Leao è entrato molto bene. Sono felice per la sua reazione, contro il Real Madrid giocherà titolare».

MORATA – «Sono felicissimo di parlare di lui. Per me il migliore in campo è stato Morata, oggi è stato magnifico in tutti i momenti. I gol sono sicuro che arriveranno».

OCCASIONI SUBITE – «Soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo non me le ricordo. All’intervallo abbiamo corretto tutto e abbiamo cambiato il match».