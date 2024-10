Fonseca NON CI STA: «Sulla linea è RIGORE, STRANO che il VAR non sia intervenuto. L’ARBITRO non ha avuto…». Le dichiarazioni

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Bayer Leverkusen Milan. Le dichiarazioni:

L’ANALISI – «Non abbiamo vinto ma è la partita che mi è piaciuta di piu in questa stagione da quando sono arrivato. Nel secondo tempo principalmente abbiamo fatto una partita fantastica. Abbiamo creato tanto, ci è mancato fare gol e concretizzare le occasioni che non è facile contro una squadra contro il Bayer. Per questo siamo tristi e delusi nello spogliatoio. Ma dobbiamo essere anche equilibrati e capire quello che abbiamo fatto. Sono soddisfatto non per il risultato, ma per il coraggio e per come abbiamo giocato qui».

EPISODIO LOFTUS HINCAPIE’ AL 92′ – «Per me quello che è strano è che non è intervenuto il VAR. Per me è rigore sulla linea. Loro non hanno neanche guardato la situazione. Durante la partita ho sentito che durante la partita non ha avuto dubbi contro di noi. Non mi piace parlare di arbitri, non è una scusa, ma sentiamo quando le cose sono così».

IN COSA IL BAYER HA MESSO IN DIFFICOLTA’ IL MILAN – «Il Bayer ha un gioco posizionale molto forte. E’ stato difficile per noi il primo tempo. Abbiamo cihuso gil spazi che loro volevano cercare, ma dopo hanno creato problemi con le combinazioni sul corridoio destro. E’ stato difficile ma penso che nella difficoltà abbiamo difeso bene».

POCO AIUTO DI LEAO A THEO HERNANDEZ A LIVELLO DIFENSIVO – «E’ sempre lo stesso problema. Io penso onestamente che abbiamo avuto più problemi sulla destra che a sinistra. E’ vero che è difficile far arrivare Leao ad aiutare Theo, ma penso che abbiamo sofferto di più a destra che a sinistra».

PROBLEMI SUGLI ESTERNI NEL PRIMO TEMPO – «Si è vero. Loro non hanno trovato spazi dentro ma sono stati forti sugli esterni con tante combinazioni, loro sono forti anche qui. In qualche momento dobbiamo aiutare di più i nostri terzini, è vero».

