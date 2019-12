Fonseca traccia gli obiettivi: «Vogliamo la Champions. E su Smalling…»

Fonseca delinea gli obiettivi della Roma: «Vogliamo il quarto posto, ma penso anche a vincere. Smalling vuole restare»

All’interno della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha ribadito quali sono gli obiettivi della sua Roma: «Il primo resta quello di arrivare tra le prime 4 per andare in Champions. Ma non cambio idea: rafforzando questa squadra, credo che entro l’arco della durata del mio contratto si possa vincere qualcosa».

Poi una chiosa sul Chris Smalling: «Vuole restare? Si, lui è un grandissimo giocatore che si è adattato molto bene al calcio italiano. Gli piace stare a Roma e il gruppo gli vuole bene«.