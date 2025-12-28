Serie A
Formazioni ufficiali Cremonese Napoli, le scelte dei due tecnici per il match delle 15
Formazioni ufficiali Cremonese Napoli, Nicola e Conte hanno reso note le proprie scelte per la sfida delle 15. Un match importante per entrambi
Test Cremonese per il Napoli. I partenopei, reduci dalla vittoria in Supercoppa Italiana, ritornano in Serie A con l’obiettivo di non lasciare altri punti per strada. Di fronte forse la vera rivelazione di questo campionato e i lombardi proveranno a mettere in difficoltà anche i campioni d’Italia. Queste le formazioni ufficiali:
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Payero, Zerbin, Pezzella, Vardy, Sanabria. All. Nicola
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte