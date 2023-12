Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona: le scelte dei due tecnici

Alle 15 scenderanno in campo Fiorentina e Verona per la 16esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 15 scenderanno in campo Fiorentina e Verona al Franchi per la sfida valida per la 16esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Ikonè, Beltran, Sottil; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.