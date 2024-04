Formazioni ufficiali Italia femminile-Olanda, le scelte dei due ct

Alle 18:15 scenderanno in campo Italia femminile e Olanda in una sfida valida per le qualificazioni agli Europei. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 18.30 scenderanno in campo Italia Femminile e Olanda in una sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2025. Ecco le formazioni ufficiali di Soncin e Jonker.

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Lenzini, Linari, Boattin; Bonfantini, Caruso, Giugliano, Greggi; Giacinti, Bonansea. Allenatore: Soncin.

OLANDA (4-3-3): Kop; Grant, Dijkstra, Janssen, Brugts; Kaptein, Spitse, Wienke; Pelova, Beerensteyn, van de Donk. Allenatore: Jonker.