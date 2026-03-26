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Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord: le scelte del ct Gattuso per la semifinale dei playoff Mondiali
Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord: le scelte del ct Gattuso per il match, valido per la semifinale dei playoff Mondiali
Italia Irlanda del Nord va in scena oggi alle 20.45 a Bergamo: è la gara d’esordio degli Azzurri nei play-off di qualificazione ai Mondiali.
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Di seguito, le scelte ufficiali dei due CT per il match dei playoff:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. O’Neill.