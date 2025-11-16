Italia
Formazioni ufficiali Italia Norvegia: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026
Formazioni ufficiali Italia Norvegia: svelate le scelte dei commissari tecnici per la gara di qualificazione al Mondiale 2026
Si avvicina l’ultima giornata delle qualificazioni al Mondiale: questa sera l’Italia sfiderà la Norvegia davanti al proprio pubblico. Gli Azzurri, dopo il ko all’esordio proprio contro i nordici, hanno conquistato sei successi consecutivi che valgono il secondo posto a quota 18 punti. La Norvegia, invece, guida saldamente il girone grazie a sette vittorie su sette. Ecco le scelte:
FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA NORVEGIA
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito. Allenatore: Gennaro Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Allenatore: Solbakken.
LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche
Cabrini su Esposito e Camarda: «Qualsiasi novità, in termini di giovani talenti, può rappresentare una svolta e far sperare in meglio»
Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...