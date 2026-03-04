Connect with us
Formazioni ufficiali Lazio Atalanta Coppa Italia: le scelte di Sarri e Palladino per la sfida

27 minuti ago

Formazioni ufficiali Lazio Atalanta Coppa Italia: le scelte di Sarri e Palladino per il match valido per l’andata delle semifinali 2025/26

Le formazioni ufficiali di Lazio Atalanta, sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le scelte di Sarri e Palladino

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

