Formazioni ufficiali Manchester City-Urawa, le scelte dei due tecnici per la semifinale del Mondiale per Club

Comunicate le formazioni ufficiali di Manchester City-Urawa, partita valida per la semifinale del Club World Cup. Guardiola deve rinunciare ad Haaland per infortunio, al suo posto spazio a Kovacic insieme a Rodri in mezzo al campo e Foden falso nueve, con Alvarez in panchina.

Urawa (4-2-3-1): Nishikawa; Sekine, Scholz, Hoibraaten, Akimoto; Ito, Iwao; Okubo, Yasui, Koizumi; Kante. Allenatore: Skorza.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Nunes, Grealish; Foden. Allenatore: Guardiola.