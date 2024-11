Scontri durante Francia-Israele, il prefetto di Parigi: «Rissa subito domata, ottimo lavoro della sicurezza»

Le parole del prefetto di Parigi sugli scontri durante Francia-Israele, dove i sostenitori israeliani hanno scatenato una rissa con i tifosi francesi

Il prefetto della polizia di Parigi, Laurent Nunez, ha commentato i fatti di ieri allo Stade de France di Francia-Israele, dove alcuni tifosi israeliani sono entrati a contatto con dei tifosi francesi scatenando una rissa. Di seguito le sue parole a France 2.

«La partita è andata molto bene dal punto di vista della sicurezza. C’è stato solo un incidente a al 10′ del primo tempo. È scoppiata una rissa ma è stata immediatamente domata dagli steward della Federcalcio francese. Hanno fatto il loro lavoro e anche la polizia – eccezionalmente presente allo stadio – ha effettuato due arresti, uno subito e uno dopo a partita, quando siamo stati in grado di analizzare ciò che era accaduto grazie ai video. Due persone sono in custodia della polizia per questo incidente”. In seguito sarebbero state arrestate altre 29 persone: la maggior parte per furto e detenzione di armi e droga, cinque per “atti di istigazione all’odio o alla violenza».