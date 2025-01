Frattesi Roma, spunta un clamoroso scambio con l’Inter. Si sblocca la situazione per gennaio? Le ultime novità

Frattesi Roma, spunta una clamorosa ipotesi con l’Inter: addirittura mettendo sul tavolo uno scambio con i giallorossi

Frattesi è un grande obiettivo per la Roma. Nel mezzo, secondo quanto riportato da Di Marzio, l’Inter potrebbe pensare ad uno scambio.

LA SITUAZIONE – Se l’operazione Frattesi-Roma dovesse decollare con un’offerta concreta da parte dei giallorossi, potrebbe essere Bryan #Cristante la contropartita pronta a trasferirsi in nerazzurro con la formula del prestito.I nerazzurri vorrebbero infatti scegliere un giocatore sul quale investire ma potrebbero valutare appunto il centrocampista ex Benfica come contropartita duttile tatticamente da inserire in rosa fino a giugno. Il direttore sportivo giallorosso, Florent #Ghisolfi, si trova infatti in queste ore a Milano e sta dialogando con l’agente di entrambi i calciatori.