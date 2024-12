Frendrup Atalanta, a breve pronta la prima offerta dei nerazzurri per il centrocampista del Genoa

Frendrup Atalanta, a breve pronta la prima offerta per il centrocampista del Genoa. Il piano dei nerazzurri in vista di gennaio

Secondo quanto riportato dalla redazione di CalcioNews24, l’Atalanta vuole prendere Frendrup: a breve la prima offerta per il centrocampista del Genoa (ricercato da molte squadre compreso anche il Milan).

Proposta intorno ai 15 milioni più bonus per arrivare a 20 (contro i 25 richiesti dalla società rossoblu per gennaio), non è da escludere l’inserimento una giovane contropartita. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.