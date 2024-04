Frosinone, Di Francesco: «Ora siamo padroni del nostro destino»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, nel post partita del match di Serie A contro il Torino

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa nel post partita del match di Serie A contro il Torino, terminato 0-0.

PARTITA – «Siamo venuti qui per vincere, lo abbiamo dimostrato per determinazione e voglia. Quando arriviamo negli ultimi 15-20 serve maggiore cinismo e determinazione. Alla fine abbiamo rischiato con Zapata, avremmo meritato di più contro un Toro forte e che ambisce all’Europa con giocatori importanti. Noi stiamo crescendo e maturando, ci manca solo la ciliegina. La prossima gara è la più importante della stagione».

SALVEZZA – «Se ragionassimo sulle altre, non ci sarebbe logica: siamo padroni del nostro destino, siamo noi a determinare. Oggi abbiamo avuto maturità tattica, abbiamo fatto una partita ottima. Siamo mancati dove in serie A si fa la differenza, cioè la finalizzazione. Se ci basiamo sulle altre, come ho detto ai ragazzi, faremmo un errore. La prossima è la più importante e non si può sbagliare, poi affronteremo le prossime. Ci manca davvero solo l’esperienza. Questi ragazzi hanno poca esperienza, la vivono in una certa maniera. Ma lo sapevamo, stiamo crescendo e dobbiamo capire che esistono partite nelle partite: stiamo dimostrando che su questo siamo cresciuto, ora la ciliegina sarà vincere e non solo giocare bene».