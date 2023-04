Frosinone, Grosso: «Cagliari? Non ci snaturiamo, su Ranieri…»

Le parole di Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, in vista della gara di Serie B contro il Cagliari. Tutti i dettagli

Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE– «Ultimamente loro hanno fatto delle grandi prove. Sappiamo di dover affrontare un avversario duro, però sappiamo anche di avere le caratteristiche da poter sviluppare sia sulle corsie esterne e sia con altre modalità. Loro hanno grande impeto ed entusiasmo, soprattutto in casa. Ma non ci snatureremo, vogliamo giocarci le nostre carte come abbiamo sempre fatto. La carriera di Ranieri parla da sola. Sono contento di incontrarlo, gli farò i complimenti come ho sempre fatto ogni qualvolta ci siamo incontrati ma non sui campi perché questa tra noi sarà la prima sfida in assoluto».

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24