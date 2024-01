Il sito web ufficiale del Frosinone, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juve

Il sito web ufficiale del Frosinone, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juve.

REPORT – Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Terapie per Oyono e Baez. In gruppo Bonifazi. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.