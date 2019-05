Frosinone-Udinese 1-3 highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Frosinone-Udinese highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, i gialloblù di Marco Baroni affrontano i bianconeri guidati da Igor Tudor. Ciociari penultimi in classifica con 24 punti e già retrocessi in Serie B; friulani (34) quartultimi. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al ‘Friuli’. Adesso è di nuovo Frosinone contro Udinese: gialloblù per l’orgoglio, bianconeri per trovare pesanti punti salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

85′ – GOL DELLA BANDIERA DEL FROSINONE! DIONISI! 1-3. Da calcio d’angolo trovata la testa di Dionisi che salta più in alto di tutti. In ritardo Musso.

44′ – ANCORA STEFANO OKAKA! CAPPOTTO PER IL FROSINONE: 0-3! Che incursione di De Paul che punta l’area di rigore ciociara per poi trovare con un filtrante Kevin Lasagna. Deve solo appoggiarla in rete Okaka. Doppietta per lui

41′ – L’UDINESE RADDOPIA CON SAMIR! 0-2 ALLO STIRPE! Ottimo cross di De Paul da punizione, sul secondo palo si fa trovare pronto il difensore dell’Udinese

11′ – OKAKA PORTA IN VANTAGGIO L’UDINESE! CHE GOL! Che gol dell’attaccante bianconero, che si incunea nell’area di rigore ciociara e buca il portiere