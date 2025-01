Mercato Juve, quell’attaccante lascia l’Inghilterra? Ecco un’altra pista per l’attacco: i dettagli

Mercato Juve, quell’attaccante può lasciare già l’Inghilterra? Ecco un’altra pista per il reparto avanzato: i dettagli e le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus è alla ricerca di un attaccante e, oltre alle questioni relative a Kolo Muani del PSG e di Zirkzee con il Manchester United, tra i profili osservati c’è anche Niclas Fullkrug.

L’attaccante tedesco , infatti, potrebbe già lasciare il West Ham in prestito in questa sessione invernale di mercato. L’attaccante ha giocato complessivamente nove occasioni in Premier League, segnando due gol e servendo un assist. Il giocatore potrebbe lasciare già l’Inghilterra, e la Juventus osserva…