Fusi: «Questa Juventus è Allegriana al 100%»

Luca Fusi, ex Juventus e Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di juventusnews24 in vista del big match di Serie A di venerdì.

Dopo 14 giornate la Juve è seconda in classifica dietro l’Inter. Se l’aspettava ad inizio stagione?

«Penso sia una bella sorpresa per quello che potevano essere le previsioni di inizio campionato. Fa piacere di nuovo la Juve nelle prime posizioni ed essere vicino a chi ambisce a vincere lo scudetto».

Quale è il fattore in più della Juve e la sua caratteristica dominante?

«La caratteristica principale è che questa squadra sa badare a quella che è l’essenza del calcio, cioè il risultato. Sa portarlo a casa, subire pochi gol e difendere il vantaggio che crea. Questo è un aspetto molto importante per poter essere competitivi fino alla fine. Altre squadre possono esprimere anche un calcio migliore, ma a volte il risultato non li premia».

Si può dire che questa Juve è 100% Allegriana?

«Sicuramente è al 100% Allegriana per quanto riguarda questo periodo. Ci sono stati periodi in cui Allegri ha vinto e la Juve giocava un ottimo calcio. In questo momento Allegri è stato bravo a valutare la rosa e il gruppo a sua disposizione e a farlo rendere al massimo attraverso la sua idea di gioco».

