Futuro Milan: insieme a Leonardo rischia anche Maldini

Neanche una bandiera come Paolo Maldini è sicura del posto nel Milan futuro: i vertici rossoneri non sono soddisfatti del suo lavoro

Il Milan che a luglio si ritroverà a Milanello potrebbe essere profondamente diverso da quello odierno. Dato per certo l’addio a fine stagione di Leonardo, anche Paolo Maldini può essere investito dal ciclone Gazidis.

Secondo la Gazzetta dello Sport, I vertici rossoneri non sono soddisfatti del lavoro svolto a fianco del dt brasiliano e starebbero pensando di sostituirlo. Tuttavia tagliare una bandiera e un simbolo milanista come Paolo Maldini è un rischio esagerato e per questo motivo gli sarebbe stato proposto un ruolo maggiormente legato alla rappresentanza, più che gestionale. La palla passa quindi all’ex terzino.