FUTURO Sergio Ramos, spunta una NUOVA possibilità a SORPRESA, trattativa in CORSO

Le ultime sul futuro di Sergio Ramos, difensore centrale spagnolo attualmente svincolato. I dettagli

Edmundo Alves, importante procuratore brasiliano, ha rilevato ad AS della trattativa in corso per il trasferimento di Sergio Ramos al Vasco da Gama.

LA RIVELAZIONE – «Un agente molto importante di Rio de Janeiro, nonché manager di Marcelo, è venuto da noi proponendoci Sergio Ramos. Abbiamo iniziato a parlare e lui ha chiesto uno stipendio molto alto. Certo sarebbe fantastico, si sta allenando e ha voglia di giocare, ma la richiesta è alta».