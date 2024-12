Gabbia: «Vogliamo vincere e non li sottovaluteremo; io capitano? Al momento non mi interessa, ho grande rispetto di chi ha la fascia»

Le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro la Stella Rossa

Di seguito le sue parole.

LA STORIA DI QUESTA PARTITA E L’OBIETTIVO ATTUALE – «Come ha detto il mister vogliamo vincere, non sottovaluteremo la partita. In questo momento dipende dalla voglia che mettiamo in campo: vogliamo i tre punti».

LA CHAMPIONS – «La Champions League non è un’ancora di salvataggio: vogliamo fare bene anche in campionato. Dobbiamo prendere il tutto come se fosse una motivazione».

LEADER DEL GRUPPO – «Come ho detto prima non mi interessa per ora la fascia. Il mio obiettivo è di riuscire a trasmettere le mie qualità. Non mi sembra giusto parlare ora della fascia, rispetto molto i miei compagni: rimane comunque il mio sogno».

