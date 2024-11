Gabbia: «Oggi Emerson è stato decisivo; coppia centrale? Decide il mister chi gioca»

Le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Empoli

Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli. Di seguito le parole del difensore rossonero.

«Affrontavamo una squadra in un buon momento, siamo davvero contenti per questa vittoria. Complimenti? Fanno davvero molto piacere, la difesa non è formata solo da me: oggi ad esempio Emerson è stato fondamentale. Durante la settimana ci alleniamo davvero bene. Diverse coppie difensive? Il mister sceglie i giocatori più pronti e performanti: con tutti i miei compagni mi trovo davvero bene».