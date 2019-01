La Fiorentina vuole un nuovo centrocampista e pensa a Roberto Gagliardini. Contatti con l’Inter: le ultimissime notizie

Roberto Gagliardini può lasciare l’Inter. Il centrocampista dei nerazzurri è una riserva e potrebbe andare via. Luciano Spalletti ha puntato spesso e volentieri su Vecino e Brozovic. Il centrocampista ex Atalanta piace al Torino ma è finito anche nel mirino della Fiorentina. I viola, come dichiarato dallo stesso Corvino, stanno cercando un centrocampista ma non è semplice trovare l’uomo giusto soprattutto al prezzo giusto perché le squadre faticano a lasciar andare i migliori calciatori. Roberto Gagliardini era finito nel mirino di un club straniero ma l’Inter ha rispedito l’offerta al mittente anche per via della volontà del diretto interessato di non lasciare l’Italia.

Secondo Sportitalia, il centrocampista classe 1994 è finito nel mirino della Fiorentina. Nelle ultimissime ore ci sarebbero stati dei contatti tra la Fiorentina e l’Inter per parlare del possibile passaggio di Gaglia alla corte di Stefano Pioli. C’è l’apertura dei nerazzurri al prestito ma al momento non c’è un accordo con la Fiorentina. I viola hanno effettuato un primo sondaggio per valutare la situazione. Una situazione da monitorare con attenzione nelle prossime ore in attesa di nuovi sviluppi. La Fiorentina tenta il colpo Gagliardini.