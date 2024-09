Galatasaray, non si sblocca Zalewski: spunta un nuovo nome

Zalewski, non si sblocca la trattativa tra Roma e Galatasaray? I turchi nel frattempo sondano altri nomi

Ultimi giorni di calciomercato in Turchia e tra le trattative più calde c’è quella tra Galatasaray e Roma per arrivare a Zalewski. Come riportato però da TMW la trattativa non si sblocca e anzi, sembra essere andata in una fase di stallo.

Per questo motivo i turchi si guardano attorno e, dopo l’idea Pellegrini adesso i giallorossi si sarebbero indirizzati su Mario Rui e potrebbero avviare i contatti nelle prossime ore.